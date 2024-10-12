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Münih-Antalya Seferinde Uçak Tekerlekleri Patladı

Münih-Antalya Seferinde Uçak Tekerlekleri Patladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Hava Yollarına ait Münih-Antalya seferini yapan uçağın inişi sırasında arka sağ iki tekerleğinin patladığını ve tüm yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Hava Yollarına ait Münih- Antalya seferini yapan uçağın, inişi sırasında arka sağ iki tekerleğinin patladığını, 174 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan Corendon Hava Yollarına ait Münih-Antalya seferini yapan uçağa ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın, saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patlamıştır. 174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Güncel

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