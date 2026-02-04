Depremde ailesini kaybetti, hayatını iyiliğe adadı

HATAY'da 6 Şubat depremlerinde eşi Sena ve kızları Ece Birce (6) ile Elif Eylül'ü (10) kaybeden Mümtaz Gövce (44), kendisiyle aynı kaderi taşıyan kişilerle '6Sıfır2 Çocuk Hakları ve Afet Mücadele Derneği'ni kurdu. Gövce, "Gelecek nesillerin eğitimine katkı sunmak istiyoruz. Kalan hayatımızı iyiliğe adadık" dedi.

Antakya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde Elit Apartmanı'nda yaşayan 4 kişilik Gövce ailesinden, iş seyahati için İstanbul'da olan Mümtaz Gövce dışında sağ kurtulan olmadı. 150 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanda eşi Sena ve kızları Ece Birce ile Elif Eylül'ü kaybeden Mümtaz Gövce, büyük acı yaşadı. Gövce'nin kızı Elif Eylül'ün enkaz altındayken gönderdiği ancak şebeke çekmediği için kendisine ulaşmayan 'Baba, annemlere ulaşamıyorum. Galiba ben de öleceğim' sesli mesajı depremin simgelerinden oldu. Aradan geçen 3 yılda hayatını iyiliğe adayan Mümtaz Gövce, kendisiyle aynı kaderi taşıyan kişilerle '6Sıfır2 Çocuk Hakları ve Afet Mücadele Derneği'ni kurdu.

'YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Mümtaz Gövce, "Beni ve ailemi 6 Şubat depremlerinde tanıdınız. Bugün depremin 3'üncü yıl dönümündeyiz. Ne yazık ki koskoca 3 yıl geçti. Geçmek bilmeyen, upuzun, özlem dolu bir 3 yıldan bahsediyoruz. Evimiz, Ekinci Yol üzerindeydi. Aslında Rönesans Rezidans'a da çok yakındı. Oraya yaklaşık 150 metre mesafedeki Elit Apartmanı'nda yaşıyorduk. 42 dairelik bir yapıydı ve ne yazık ki yerle bir oldu. Şu anda yargılama süreci devam ediyorö diye konuştu.

'YAŞANANLAR RAKAMLARDAN İBARET DEĞİL'

6 Şubat'ın yıl dönümünün insanı her açıdan zorladığını söyleyen Gövce, "İnsanı yeniden o günlere götüren bir süreç. Rakamlar 3 yıl diyor ama bin günü aşan bu zaman dilimi bizim için hiç geçmedi. 7'nci günde eşimi ve kızlarımı enkazdan çıkarabildim. Biz deprem diyoruz, rakamlar konuşuyoruz ama yaşananlar rakamlardan ibaret değil. Sadece yıkılan binalar değil, binlerce insan hayatını kaybetti, yüz binlerce insan da kalan hayatını eskisi gibi sürdüremez hale geldi" ifadelerini kullandı.

Gövce, kendisiyle aynı kaderi paylaştıkları Hataylılarla kurdukları '6Sıfır2 Çocuk Hakları ve Afet Mücadele Derneği' ile açtıkları sınıflarla binlerce çocuğa ulaştıklarını söyleyerek, "Şimdi de 12 derslikli bir ilkokul ve 4 derslikli bir anaokulu yapmak için yola çıktık. Yeter ki çocuklar okusun. Gelecek nesillerin eğitimine katkı sunmak istiyoruz. Kalan hayatımızı iyiliğe adadık" dedi.