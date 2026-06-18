Öğretmenlerden Dem Parti Meclis Grubuna Ziyaret

(ANKARA) - Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve aileleri ile Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası yöneticileri, DEM Parti Meclis Grubunu ziyaret etti.

Öğretmenler, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Görüşmede, direnişlerinin beşinci, açlık grevlerinin ise dördüncü gününde olan öğretmenlerin talepleri ele alındı.

Atamaların yapılması ve özel sektör öğretmenlerinin taban maaş sorununun çözülmesine ilişkin ortak mücadele zeminleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA