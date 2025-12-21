Haberler

Eyüp Sultan Camisi'nde üç ayların başlaması dolayısıyla dua edildi

Eyüp Sultan Camisi'nde üç ayların başlaması dolayısıyla dua edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüp Sultan Camisi'nde, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mukaddes üç ayların başlangıcı dolayısıyla sabah namazında cemaat bir araya gelerek dua etti. Etkinlik, Eyüpsultan Müftülüğü ve çeşitli STK'ların öncülüğünde düzenlendi.

Recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç ayların başlaması dolayısıyla Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazında dua edildi.

Eyüpsultan Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfının öncülüğünde, aralarında ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Ensar Vakfı, İlim Yayma Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gibi STK'lerin de desteğiyle düzenlenen etkinlik için vatandaşlar sabah namazından önce camiye geldi.

Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu cemaat, kılınan namazın ardından dua etti.

Caminin çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme

CHP'den istifa eden vekilden Özel'e ağır gönderme! Lanet okudu
Beşiktaş taraftarından Rafa Silva'ya tepki

Çaykur Rizespor karşısında hayatının şokunu yaşadı
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
'Çift maaş alıyorum' diyen Sırrı Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri

"Çift maaş alıyorum" diyen Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi: Bu vebali alamam

Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Dertleri define değil! Ferhat gibi dağları deldiler, gören şaştı kaldı

Sebebi şaşırtıcı! Ferhat gibi dağları deldiler
2 kırmızı, 3 gol! Dev maçta kazanan Liverpool

2 kırmızı, 3 gol! İşte dev maçta kazanan takım
Kendini böyle savundu! İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi

Kendini böyle savundu! İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi
title