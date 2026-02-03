Haberler

"Gırgıriye" filmi, 46 yıl sonra müzikal olarak sahnede izleyicilerle buluşacak

Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği 'Gırgıriye' müzikalinin ilk okuma provası Ataşehir'de yapıldı. Müziği, Roman toplumunun hikayesini komik bir dille anlatan projede ünlü isimler yer alıyor.

Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği "Gırgıriye" müzikalinin ilk okuma provası, Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 46 yıl önce izleyicilerle buluşan aynı adlı filmden uyarlanan yapımda Gezen'in yanı sıra Bülent Ersoy, Gülben Ergen, Perran Kutman, Uğur Dündar, Ceyhun Fersoy, Defne Yalnız ve Şeyla Halis yer alacak.

Okuma provasında konuşan Gezen, "Gırgıriye"de uzun yıllar dünyada Roman toplumunun eksilmesini ve ezilmesini, oyunun içerisinde komik bir şekilde anlattıklarını söyledi.

İlk olarak gazeteci ve yapımcı Egemen Bostancı'nın siparişi üzerine "Artiz Mektebi" müzikalini yazdığını dile getiren Gezen, "O müzikal tutunca bana, 'bir tane daha böyle bir şey yapalım' dedi. Ben de Gırgıriye filmini yazdım. Hikayeyi Romeo ve Juliet'ten aldım. Orada Montague ve Capulet aileleri vardır. İki düşman ailenin kızıyla oğlu birbirine aşıktır. Bu klasik, bugüne kadar çekilen bütün aşk filmlerinin temasıdır." dedi.

"Gırgıriye'nin hikayesini ilk Türker İnanoğlu gördü"

Gezen, ilk olarak filmin hikayesini Türker İnanoğlu'nun gördüğünü ve ne olduğunu sorduğunu aktararak, "'Romeo ve Juliet'in hikayesini yaptım.' dedim. O da 'Boşver Romeo ve Juliet'i dedi. 'Ama Sulukule'de geçiyor.' deyince, 'Yarın film yapalım.' dedi. 15 gün sonra çekimlere başladık. Güzel bir film çektik. Aslında hikaye bir piyesti." ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen de "Dadı" dizisinden sonra "Gırgıriye"nin kendisini çok heyecanlandıran bir proje olduğundan bahsederek, şunları kaydetti:

"Dadı, Kenan Işık'la, Haldun Dormen'le oynadığım bir diziydi. Dadı'dan sonra beni en çok heyecanlandıran şey 'Gırgıriye' müzikali oldu. Gırgıriye, Hababam, bunlar bizim çocukluğumuz, klasiklerimiz. Barış Manço, Adile Naşit ve Kemal Sunal'ın yer aldığı filmler, çocukluğumuzun geçtiği, aidiyet duygumuzun çok yüksek olduğu işler. Gülşen Bubikoğlu'nun oynadığı 'Güllü' rolünün benim için olması çok heyecan verici. Oyunda annemi Perran Kutman'ın oynayacak olması da benim hem oyunculuk hem de sahne kariyerimde çok değerli ve çok güzel bir iş."

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
