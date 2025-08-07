Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Kadir Delibalta'dan Tekirdağ Valisi'ne Ziyaret

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Kadir Delibalta, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Delibalta ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

Delibalta, konfederasyonun faaliyetleri hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Vali Soytürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Ziyarette, Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Tezel, Çorlu Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Arcan, Edirne Muhtarlar Federasyonu Başkanı Fatih Kıyga da yer aldı.