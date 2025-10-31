Haberler

Muhtarlar Devlet ve Halk Arasında Köprü Oluyor

Güncelleme:
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta, muhtarların devlete ve millete hizmet etmek için çalıştığını belirterek muhtarlığın önemine vurgu yaptı. Edirne'de düzenlenen toplantıda muhtarların halkın ulaşabileceği en yakın demokrasi temsilcileri olduğunu açıkladı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta, muhtarların devlete ve millete en iyi hizmeti vermek için çalıştığını söyledi.

Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu tarafından Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda Delibalta, Edirneli muhtarlarla bir araya geldi.

Delibalta, burada yaptığı konuşmada, muhtarların devlet ve vatandaş arasında köprü olduğunu ifade etti.

Muhtarlığın şikayet makamı değil, sevgi ve gönül makamı olduğunu belirten Delibalta, "Muhtarlık devlet kapısı, halkın en rahat ulaştığı demokrasinin en yalın yaşandığı yer. Muhtarlarımız neyin ne olduğunu bilen çok kıymetli insanlar." dedi.

Şehir ziyaretleri yaparak muhtarlar ve yerel yöneticilerle buluştuklarını anlatan Delibalta, talep ve sorunları ilgili makamlara ulaştırdıklarını kaydetti.

Siyasetin dışında hizmet yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Delibalta, şunları kaydetti:

"Halk kimi seçerse başımızın tacıdır. Aramızda her renkten insanlar var. Amacımız Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize yakışan bir muhtarlık yapmak. Muhtarlık kurumunu nasıl daha iyi yapabiliriz, bunu yapmaya çalışıyoruz.

Muhtar Akademisi çalışmalarımız başladı. Bunlar bize çok şey katıyor. 197 yıldır sürdürülen bu kurumu geleceğe yasasıyla bırakmamız lazım. Muhtarlık parayla olacak bir iş değil, muhtarlık gönül işi. Demokrasi ve özgürlüğün en yalın yaşandığı yer muhtarlıktır."

Toplantıya, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
