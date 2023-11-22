Muhtarı, şikayetini geri çekmediği için öldürmüş (2)
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TUTUKLANDITokat'ın Erbaa ilçesinde husumetli olduğu mahalle muhtarı Duran Keleş'i tabanca ile vurarak öldüren Hüseyin Namlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
TUTUKLANDI
Tokat'ın Erbaa ilçesinde husumetli olduğu mahalle muhtarı Duran Keleş'i tabanca ile vurarak öldüren Hüseyin Namlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Muhtar Keleş'in yarın toprağa verileceği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel