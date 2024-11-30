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Muhtar Umre Vaadini Gerçekleştirerek 5 Kişiyi Umreye Gönderdi

Muhtar Umre Vaadini Gerçekleştirerek 5 Kişiyi Umreye Gönderdi
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Sivas'ta, muhtar Burak Zakir Baş, seçilmesi halinde 5 kişiyi umreye göndereceği vaadini yerine getirerek kura ile belirlediği 5 başarılı başvuruyu açıkladı. Törende, katılımcılardan gelen tepkiler dikkat çekti.

Muhtar umre vaadini tuttu, kura ile belirlediği 5 kişiyi umreye gönderiyor

SİVAS - Sivas'ta seçilmesi halinde 5 kişiyi umreye göndereceği vaadinde bulunan genç muhtar, bir konakta düzenlediği programda 450 başvuru arasında umreye göndereceği 5 kişiyi kura ile belirledi.

31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde Sivas Mevlana Mahallesi muhtarı Burak Zakir Baş alışagelmiş vaatlerin dışında bir vaatte bulunarak seçildiği takdirde kura ile 5 mahalle sakinini umreye göndereceğinin sözünü vermişti. Seçildikten 8 ay sonra bu vaadini gerçekleştiren Baş, Salih Aşık Gençlik Merkezinde kura çekimini gerçekleştirdi. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı ve ardından kura çekimine geçildi. Yapılan 450 başvurunun arasından 5 asil 5'de yedek olmak üzere 10 isim belirlendi. Çıkan isimlerin hiçbirinin salonda olmaması ve hepsinin kadın olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Muhtarlık göreviyle hizmet etmek için aday olduğunu belirten muhtar Baş, "Esnaf olarak böyle işler yapsak yanlış algılanabilirdi. Çok şükür gencim esnafım muhtarlık makamında da sizin karşınızdayım. Rabbime sonsuz şükür olsun verdiğim sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyorum. Kimse inanmamıştı ama yaptık" ifadelerine yer verdi.

"Hiç beklemiyorduk"

Çekilen kurada isminin çıktığını öğrenip salona gelenlerden Türkçe öğretmeni Melike Doğan, "Dersteydim. Bir anda telefon gelince çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Mümkün değil diyordum" ifadelerine yer verirken bir başka talihli Nuket Ozmuş ise, "Bu güzel hayra vesile olunması çok güzel. Yerine dünyaları da verseler hiçbir şey yerini tutmaz. Yıllardır ben çok istiyordum. Kendim içinde değil ama içimden hep çok isteyen birine çıksın diye dua etmiştim" dedi.

"Çok üzüldük"

Umreye gitmek için kuraya katılan fakat kendisine çıkmayan 81 yaşındaki Hilmi Aslan, "Katıldım ama çıkmadı. Üzüldüm. Bende isterdim gitmeyi. Erkeklerden de kimseye çıkmadı hep kadınlara çıktı" derken çok büyük bir heyecanla beklediğini belirten başka bir katılımcı Emine Şirvan ise "Çıkmadı ama yine de bekliyorum bir ümitle. Çok üzüldüm. Çok istiyordum. İnşallah Allah başka türlü nasip eder" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMANUR AKKİŞİ - Güncel
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