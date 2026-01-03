Haberler

Kardan etkilenen eşekleri sahiplenip, bakmaya başladı

Kardan etkilenen eşekleri sahiplenip, bakmaya başladı
Mardin'in Midyat ilçesinde muhtar Mithat Deder, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 5 eşeği sahiplendi ve onlara bakım yapmaya başladı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde muhtar Mithat Deder, kar yağışının nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 5 eşeği, sahiplenerek bakmaya başladı.

Kırsal Eğlence Mahallesi muhtarı Mithat Deder, yoğun kar yağışının nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ve soğuğa maruz kalan 5 sahipsiz eşeği, ahırına alarak beslemeye başladı. Mahalle kırsalında kar örtüsünün doğayı tamamen kaplaması ile hayvanların yaşam şartlarının zorlaştığını belirten Deder, "Yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan 5 sahipsiz eşeği sahiplendik. Hem soğuktan etkilenmişlerdi hem de aç kalmışlardı. Karlar eriyene kadar bu hayvanlara bakmaya, yem ve su ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

