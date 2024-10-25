Üye Girişi
Haberler

Muhtar Budak'tan Yaşlılara Ücretsiz Akşam Yemeği Desteği

Muhtar Budak'tan Yaşlılara Ücretsiz Akşam Yemeği Desteği
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Karaveliler Mahallesi Muhtarı Ramazan Budak, yaşlıların yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere köy okulunu mutfak haline getirerek her gün 70 kişiye sıcak yemek dağıtıyor. Uygulama, komşu köylere de örnek oldu.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesi kırsal Karaveliler Mahallesi Muhtarı Ramazan Budak (43), başta annesi olmak üzere yaşlıların yemek yapmakta zorlandığını görüp, atıl durumdaki köy okulunda kurduğu mutfakta her gün 70 kişiye akşam yemeği hazırlayıp, ücretsiz olarak dağıtıyor.

Yuntdağı'na eteklerindeki kırsal Karaveliler Mahallesi Muhtarı, evli, 3 çocuk babası Ramazan Budak, başta annesi Cennet Budak (75) olmak üzere mahallesinde yalnız yaşayan yaşlıların yemek yapmakta zorlanmaları ve içlerinden 3'ünün de vücutlarının çeşitli yerlerini yakmalarından esinlenerek yardım eli uzatmaya karar verdi. Muhtar Budak, 62 hane ve 170 nüfuslu mahallesinde neredeyse yarısı yalnız yaşayan yaşlılar için yemek hazırlamaya başladı. Mahallenin atıl durumdaki okul binasını 2 hafta önce mutfağa çeviren Budak, burada hayırseverlerinde desteğiyle hazırladığı yemekleri yaşlılara ikram ediyor. Her gün 17.00- 18.00 saatleri arasında okula gelen yaşlılar, kendilerine ikram edilen çorba, ana yemek, pilav ya da makarna ve turşu, yoğurt, tatlı ya da meyveden oluşan 4 çeşit sıcak yemeği ücretsiz bir şekilde yiyip, çaylarını da içerek mutlu bir şekilde ayrılıyor.

'YEMEK YAPMAKTA BÜYÜK SIKINTI ÇEKİYORDUM'

Mahalle sakini Ramazan Budak (77), "Muhtarımızdan Allah razı olsun. 12 senedir yalnız yaşıyorum. Eşim olmadığı için tüm işleri evde kendim yapmak zorunda kalıyordum. Yemek yapmakta büyük sıkıntı çekiyordum. 2 haftadır yemeğimi burada yiyorum, çayımı da içtikten sonra evime gidiyorum. Mutluyum" dedi. Diğer mahalle sakini Bahriye Atakan (66) da "Yemeğin hazırlanmasında, destek veren, yapan ve dağıtan herkesten Allah razı olsun. 10 senedir eşim vefat ettiğinden dolayı yalnız yaşıyorum. Şeker, tansiyon gibi birçok hastalığım var. Yemek yapmakta zorlanıyorum demek, bir yana neredeyse hiç yapamıyordum. Çok şükür burada artık yemeğimi yiyorum" diye konuştu.

KOMŞU KÖYLERE DE ÖRNEK OLDU

Karaveliler Mahallesi Muhtarı Ramazan Budak ise şu an dağıtılan yemeklerden 70 yaşlının yararlandığını belirtip, "Hayırseverlerin yanı sıra uygulamayı komşu köylerimizin muhtarları da duydu, gıda desteği vermeye karar verdiler. Burada yemeklerini yapıp, o köylerimizdeki yaşlılarımızın da faydalanmasını sağlayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Karaveliler Güncel Manisa Sağlık Yaşam

TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

TUSAŞ şehidi Zahide'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

 'Yenidoğan çetesi' iddianamesi kabul edildi! Müfettiş raporundaki detaylar tüyler ürpertti

Raporda bebek katili çeteyle ilgili kan donduran detaylar var

 Putin'in elinde görüldü! BRICS Zirvesi'ne damga vuran banknot

Zirveye damga vuran banknot
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf ola beri gele' şeklinde bir anlayış söz konusu değil, terörü kaynağında kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 25 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak? Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE) HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 26-27 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? Teşkilat son bölümde ne oldu? Teşkilat son bölüm izleme linki! KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 25 Ekim altın fiyatları... 36 nerenin plakası? 36 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.