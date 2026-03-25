Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 17. yılında kabri başında anıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 17. yılında kabri başında anıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 17. yılında kabri başında anıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberindeki heyetle Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Buradaki anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarına rahmet diledi. Destici, Yazıcıoğlu'nun Türk siyasetindeki ilkeli duruşuna vurgu yaparak, "'Türk-İslam' dedi ve son nefesine kadar bu uğurda mücadele etti, şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Üzerinden geçen 17 yılı simgelemek amacıyla Yazıcıoğlu'nun kabrine 17 gül bırakıldı. Programda ayrıca BBP Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Temsilciliği tarafından Boğaz Şehitliği'nden getirilen toprak ile KKTC bayrağı Yazıcıoğlu'nun kabrine konuldu.

Törene partililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
İran'dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak

Savaşın bitmesi hayal mi oldu? Sunulan şart masa devirecek cinsten
2 ilde FETÖ operasyonu! 9 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Telefonlarından aynı uygulama çıktı! Hepsi tek tek gözaltına alınıyor
Osimhen'den Dursun Özbek'e şampiyonluk sözü

Icardi tatildeyken tek sözüyle ortalığı yıktı
Taliban'dan Pakistan'daki askeri karakola intihar saldırısı

Hızlı adımlarla karakolun önüne kadar gidip kendini patlattı
Avrupa ülkesinde taciz skandalı! Sahildeki kadınlar panik içinde kaçtı

Sahilde infial yaratan olay! Kadınlar panik içinde kaçtı
2 ilde FETÖ operasyonu! 9 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Telefonlarından aynı uygulama çıktı! Hepsi tek tek gözaltına alınıyor
ABD savaştayken gençlerin siyasi sorulara verdikleri yanıtlar pes dedirtti

ABD Orta Doğu'yu kana bularken gençlerin gündemi çok farklı
Trafikte dehşet saçan baba ve oğlu ifadesi de kurtarmadı

Trafikte dehşet saçan baba ve oğlu ifadesi de kurtarmadı