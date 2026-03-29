Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler, vefatlarının 17. yılında Şarkışla'da anıldı

Kahramanmaraş'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile diğer vefat edenler, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anma programı ile anıldı. Katılımcılar, Yazıcıoğlu'nun vefatına ilişkin sürecin aydınlatması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş, vefatlarının 17. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anıldı.

Şarkışla Belediyesi tarafından Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programına, BBP Genel Başkan Yardımcıları Uğur Bulut ve Mehmet Zahit Ayan, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatına ilişkin sürecin aydınlatılması için hukuki mücadelenin sürdüğünü belirtti.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ayan ise Muhsin Yazıcıoğlu'nun yalnızca bir siyasi lider değil, aynı zamanda davasına ömrünü adamış bir gönül insanı olduğunu ifade etti.

Sivas Belediye Başkanı Uzun ise aradan 17 yıl geçmesine rağmen acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyledi.

Şarkışla Belediye Başkanı Gültekin de aradan geçen yıllara rağmen Muhsin Yazıcıoğlu'na duyulan sevgi ve saygının artarak devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Muharrem Delice
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

