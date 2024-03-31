Muharrem Tutuş, İzmit Belediye Başkan adayı olarak oy kullandı

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Gündoğdu İlkokulu'na ailesiyle gelen Tutuş, 2219 numaralı sandıkta oy verdi.

Tutuş, çıkışta yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin İzmit'e, Kocaeli'ye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Demokrasi şöleniyle geçen bir seçim olduğunu aktaran Tutuş, "Kesintisiz 2 ay süren propaganda dönemini geride bıraktık. Artık söz de karar da milletin. Önümüzdeki dönemde Allah'ın izniyle milletimiz ilçemize hizmet etme fırsatı verirse, hazırladığımız projelerle hizmetkar olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.