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Muharrem Tutuş, Cedit Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

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Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, Cedit Mahallesi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi ve projelerini anlattı. Tutuş, kentlerin daha dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, İzmit'in 5 yıl daha kaybetmemesi için çalışacaklarını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, Cedit Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Cedit Mahallesi'nde düzenlenen programda bölge sakinleriyle bir araya gelen Tutuş, vatandaşlara projelerini anlattı.

Tutuş, kentlerin daha dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Malumunuz deprem kuşağı üzerinde yaşıyoruz. Göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçeğimiz var. Bu kentin kaybedecek bir saniyesi bile yok. Bu anlamda kavgayla bahaneyle kaybedeceğimiz vaktimiz yok. Uyum çok önemlidir. Büyükşehirle kavga et, bakanlıkla kavga et, muhtarla kavga et, vatandaşla kavga et, bakın 5 yıl geçti gitti. Ortaya koyulan bir şey yok. Kim kaybetti? İzmit kaybetti. Tam tamına 5 yılımız boşuna geçti gitti."

Cedit Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine değinen Tutuş, İzmit'in değişen yüzünü görmek isteyenlerin, Cedit'te başlayan değişime bakmaları gerektiğini vurguladı.

Tutuş, vatandaşları yeniden gerçek belediyecilikle buluşturacaklarını belirterek, Cumhur İttifakı olarak İzmit'in 5 yıl daha kaybetmemesi için çalışacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Muharrem Tutuş AK Parti Politika Güncel Haberler

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