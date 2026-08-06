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İnce'den çifte uyarı: İktidar yönetemiyor, muhalefet rehavete kapıldı

İnce'den çifte uyarı: İktidar yönetemiyor, muhalefet rehavete kapıldı
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CHP'li Muharrem İnce, iktidarın ülkeyi yönetemediğini belirterek, birçok alanda sorunların yaşandığını söyledi. Ayrıca muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan İnce, 'Toplum artık sadece iktidarın yanlışlarını değil, muhalefetin eksiklerini de görmektedir' diyerek, siyasette kurumsal kalite, liyakat ve hesap verebilirliğin önemine vurgu yaptı. 'Nasıl olsa kazanıyoruz' rehavetinin değişim umudunu zayıflattığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP'li Muharrem İnce, iktidarın ülkeyi yönetemediğini savunurken muhalefete de kurumsal kalite, liyakat ve hesap verebilirlik uyarısında bulundu. İnce, "Toplum artık sadece iktidarın yanlışlarını değil, muhalefetin eksiklerini de görmektedir" dedi.

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaletten eğitime, ekonomiden tarıma, sağlıktan çevre ve hayvan haklarına kadar pek çok alanda yaşanan sorunların iktidarın ülkeyi yönetemediğini gösterdiğini belirtti. İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gelinen noktada, bu iktidarın ülkeyi yönetemediği; adaletten eğitime, ekonomiden tarıma, sağlıktan çevre ve hayvan haklarına kadar hemen her alanda açıkça görülmektedir. Topluma bu denli büyük bir refah kaybı yaşatan, insanların geleceğe dair umutlarını törpüleyen bir anlayışın uzun vadede ayakta kalması mümkün değildir.

Ancak bu tablonun değişmesini geciktiren bir başka gerçek daha var. Halkın önemli bir kesiminin umut bağladığı muhalefet, "nasıl olsa kazanıyoruz" rehavetine kapılarak siyasetin en temel ilkelerinden biri olan kurumsal kaliteyi göz ardı etmektedir. Oysa siyasette de bir kalite kontrol mekanizması olmalıdır. Sorumluluk sahibi, ahlaklı, liyakatli ve topluma hizmet etmeyi amaçlayan kadrolar yerine; ahbap-çavuş ilişkileriyle öne çıkan, makam ve maddi çıkar hırsını önceleyen isimlerin tercih edilmesi, değişim umudunu zayıflatmaktadır.

Toplum artık sadece iktidarın yanlışlarını değil, muhalefetin eksiklerini de görmektedir. Türkiye'nin ihtiyacı; kişiler üzerinden yürüyen siyaset değil, liyakatin esas alındığı, ahlakın ve hesap verebilirliğin egemen olduğu güçlü kurumsal bir siyaset anlayışıdır. Gerçek değişim ancak bu anlayışla mümkündür."

Kaynak: ANKA
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