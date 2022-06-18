Muharrem İnce, köy düğününde oynadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muharrem İnce, köy düğününde oynadı

Demirören Haber Ajansı - Hasan Bozbey - Güncel
 - Güncelleme:
Muharrem İnce, köy düğününde oynadı

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da katıldığı köy düğününde davetlilerle oynadı.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da katıldığı köy düğününde davetlilerle oynadı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Orhangazi ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki düğüne katıldı. Mahallenin eski muhtarı Mustafa Can ve Gülcan Can çiftinin oğulları Burak ile Veysel ve Sevil Eral'ın kızları Merve'nin düğün eğlencesine katılan İnce, köy meydanında davul ve zurna eşliğinde oyun oynadı. Yeni evli çifte mutluluk dileyen Muharrem İnce, bölgede yaşayanlarla sohbet ettikten sonra köyden ayrıldı.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Güncel

Memleket Partisi Muharrem İnce Orhangazi Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title