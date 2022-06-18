Muharrem İnce, köy düğününde oynadı MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da katıldığı köy düğününde davetlilerle oynadı. MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da katıldığı köy düğününde davetlilerle oynadı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Orhangazi ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki düğüne katıldı. Mahallenin eski muhtarı Mustafa Can ve Gülcan Can çiftinin oğulları Burak ile Veysel ve Sevil Eral'ın kızları Merve'nin düğün eğlencesine katılan İnce, köy meydanında davul ve zurna eşliğinde oyun oynadı. Yeni evli çifte mutluluk dileyen Muharrem İnce, bölgede yaşayanlarla sohbet ettikten sonra köyden ayrıldı. Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Güncel Memleket Partisi Muharrem İnce Orhangazi Bursa Güncel Haberler

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