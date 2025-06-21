Muhammed Yusuf Üçer, TYT Sınavına Ekipler Tarafından Taşındı

Muhammed Yusuf Üçer, TYT Sınavına Ekipler Tarafından Taşındı
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Hatay'da ortopedik rahatsızlığı olan Muhammed Yusuf Üçer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (TYT) girebilmek için belediye ekipleri tarafından evinden alındı ve sınav sonrası tekrar evine bırakıldı. Üçer, kendisine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.

HATAY'da ortopedik rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Muhammed Yusuf Üçer'i evinden alan ekipler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne ( Tyt ) gireceği okula götürdü.

Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi'nde oturan Muhammed Yusuf Üçer, ortopedik rahatsızlığı nedeniyle TYT sınavına kendi imkanlarıyla gidemeyeceğinden yetkililerden yardım istedi. Belediye ekipleri, evinden aldıkları Üçer'i araca taşıdı ve sınava gireceği Atatürk Anadolu Lisesi'ne ulaştırdı. Sınav salonundaki sırasına oturtulan Üçer, sınavdan sonra da aynı yöntemle evine bırakıldı. Üçer, kendisine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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