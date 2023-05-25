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Muhammed Yakut'a kırmızı bülten kararı

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Sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı tespit edilen Muhammed Yakut hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bülten kararı çıkarıldı. Yakut'un birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından tutuklanması için çalışmalar sürüyor.

Muhammed Yakut'a kırmızı bülten kararı

İSTANBUL - Sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı tespit edilen Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı belirlenen Muhammed Yakut'un tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılarak, kırmızı bülten talebinde bulunulmuştu. Yakut hakkında birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmış, ayrıca savcılıkça şüpheli Yakut hakkında kırmızı bülten formu düzenlenerek, Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimine gönderilmişti. Söz konusu talebe ilişkin İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu İnterpol Genel Sekreterliği Yakut hakkında kırmızı bülten kararını yayımladı.

Öte yandan şüpheli Yakut'un yer tespitinin yapılarak Türkiye'ye iadesi amaçlı tutuklanması için başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin İnterpol birimleriyle iletişime geçildiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sema Demir - Güncel

Cumhuriyet İstanbul Güncel Haberler

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