Üye Girişi
Haberler
Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler

Patronlardan asgari ücret çıkışı: Artış bu oranın üzerinde olmamalı
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

Muhaliflerin Halep'e İlerleyişi Devam Ediyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de muhalif grupların Halep'in büyük bir bölümünde kontrol sağlaması ile birlikte, yıllardır mücadele eden Suriyeliler, evlerine dönmek üzere yola çıkmaya başladı. Afrin'e bağlı Cinderes beldesinden Halep'e doğru ilerleyen Suriyeliler, hasretle yıllardır terk ettikleri topraklarına geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

- Muhaliflerin kontrolü sağladığı Halep'e akın devam ediyor

AFRİN - Suriye'de muhaliflerin Halep'in büyük bir bölümünde kontrolü sağlamasının ardından Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde yaşayanlar Halep'e doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye'de Heyet Tahrir Şam liderliğindeki muhalif grupların ilerleyişi devam ediyor. HTŞ'ye bağlı muhalif grupların Esad kontrolündeki Halep'in büyük bölümünde kontrol sağlamasının ardından 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş sonrası evini ve yuvasını terk etmek zorunda kalan binlerce kişi de Halep'e doğru yola çıktı. Suriye'de Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde yaşayanlar Halep'e doğru ilerleyişini sürdürüyor. Eşyalarını araçlarına, kamyonlara yükleyen Suriyeliler, yıllardır uzak kaldıkları evlerine geri dönmenin sevincini yaşıyor.

Halep'e doğru yolan çıkan Suriyeli, hasretin sona ereceğini ifade ederek "Yaklaşık 8 senedir gurbetteyiz, hasretle Halep'e gidiyoruz. İnşallah köyümüze ve ailemize kavuşacağız. Yakında Halep'ten sonra Şam'a uğurlayacağız. Şam'ı da kurtaracağız ve oradan da Kudüs'e gideceğiz" dedi.

Halep'e ilerlediğini söyleyen bir başka Suriyeli ise, "İnşallah Halep'e gideceğim. Halep şimdi bizim elimize geçti. Orada Özgür Suriye Ordusu yolu açıyor ve bende köyüme gideceğim. 12 yıldır köyüme gitmedim, şu an tekrar köyüme döneceğim. Türkiye'ye teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Muhaliflerin Halep'e İlerleyişi Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - Güncel
img

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
img

Az daha canlı yayında küfrediyordu
img

226 yıl hapis cezası olan kadın, serbest kaldı! Nedenine siz de inanamayacaksınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ömer Barutçu kimdir, hangi partide görev yaptı? Ömer Barutçu neden öldü? Satılmış Çim kimdir, neden öldü, kim öldürdü? 3 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Yemekteyiz Çağrı kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağrı Özer kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Ünal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ünal Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hande kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hande Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Reyhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reyhan Depedibi kaç yaşında, nereli? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Aralık Ataşehir, Avcılar, Sarıyer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.