Muğla Valisi'nden Kabotaj Bayramı Mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akbıyık, mesajında, denizlerde tam bağımsızlığın ve milli egemenliğin tescili olan Denizcilik ve Kabotaj Kanunu'nun 100. yıl dönümünün büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

1 Temmuz 1926'nın aziz milletin kendi karasularında kendi bayrağıyla var olma iradesini dünyaya ilan ettiği şanlı bir milat olduğunu vurgulayan Akbıyık, mesajında şunları kaydetti:

"Barbaros Hayreddin Paşaların, Çaka Beylerin ve Turgut Reislerin mirası olan denizcilik kültürümüzü bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve yerli savunma sanayimizin gururu TCG Anadolu gibi şaheserlerimizle taçlandırıyor, Mavi Vatan'ımızın her bir damlasına sarsılmaz bir kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip, mavi yolculuğun kalbi ve deniz turizminin göz bebeği olan Muğla'mızda bu bayramı kutlamak bizler için ayrı bir iftihar vesilesidir. Bizlere düşen en büyük sorumluluk, bu eşsiz deniz coğrafyasını ve yeşille mavinin kucaklaştığı toprakları milli manevi değerlerimize yakışır bir çevre bilinciyle koruyarak geleceğe taşımaktır."

Akbıyık mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm deniz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, ekmeğini denizden çıkaran tüm denizcilerimizin ve aziz milletimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."