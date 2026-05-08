Muğla Valisi Akbıyık'tan Anneler Günü mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akbıyık, mesajında, annelerin, karşılıksız sevginin ve tükenmeyen merhametin en anlamlı karşılığı olduğunu belirtti.

Mesajında, "Ne yaparsak yapalım onların hakkını ödeyebilmemiz mümkün değildir" ifadelerine yer veren Akbıyık, onların hayır duasına mazhar olmanın, hayat boyunca en büyük kazanımlardan biri olduğuna inandığını kaydetti.

Akbıyık, anneliğin İslam dininde ve kadim kültürde, en güzel mertebelerden biri olarak kabul edildiğine dikkati çektiği mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"'Cennet anaların ayakları altındadır' anlayışı, annelerimize verilen değerin en güçlü ifadesidir. Annelik, milletimizin vicdanında, inancında ve yaşamında daima özel bir yerdedir. Kurtuluş Savaşı yıllarında, mermi taşırken bir yandan evladı Elif'i sırtında taşıyan Şerife Bacı, vatanından da evladından da vazgeçmeyen duruşuyla anneliğin, fedakarlığın ve vatanseverliğin en güçlü sembollerinden biri olmuştur. Bu asil duruş ve daha niceleri, milletimizin hafızasında yer etmiş, nesilden nesile aktarılan bir değerdir. Anadolu'nun çilesini omuzlarken yüzünde tebessümü ve yüreğinde merhameti eksiltmeyen annelerimiz, hepimizin kahramanıdır."

Şartlar ve hayat hikayeleri değişse de annelerin, her zaman baş tacı olduğunu vurgulayan Akbıyık, başta mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin emanetleri anneler olmak üzere, tüm annelerin gününü kutladı.

Kaynak: AA / Osman Akça
