Muğla Vali Yardımcısı Cevheroğlu Datça'da incelemelerde bulundu

Muğla Vali Yardımcısı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Halil Serdar Cevheroğlu, Datça ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

Cevheroğlu, Datça Kaymakamı Murat Atıcı ile ilk olarak Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkisinde dalgaların zarar verdiği kıyı kesiminde inceleme yaptı.

Ardından İskele Mahallesi'nde inşaatı devam eden okula geçen Cevheroğlu, yetkili firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cevheroğlu ve beraberindekiler, İskele Mahallesi Kargı Koyu'nda bulunan gemi ve tekne çekek yerinde incelemelerde bulundu.

Cevheroğlu, Cumalı Mahallesi'nde restorasyonu süren Çeşme İlkokulu ile inşaatı devam eden Hükümet Konağı'nda da inceleme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan
