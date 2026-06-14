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Ula'da sarımsak festivali yapıldı

Ula'da sarımsak festivali yapıldı
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Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen sarımsak festivali, hasat etkinliği, kortej yürüyüşü, yarışmalar ve protokol ziyaretleriyle renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla'nın Ula ilçesinde sarımsak festivali düzenlendi.

Kızılağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen sarımsak sökümüyle başlayan, hasat etkinliğinin ardından düzenlenen kortej yürüyüşü ile sürdü.

Ula Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden festival kapsamında "En İyi Sarımsak Üreticisi Yarışması"nda bölgenin başarılı üreticileri ürünlerini sergileme fırsatı buldu.

Bisiklet denge yarışması ve "Sarımsak Güzeli Yarışması" ise katılımcılar hünerlerini sergiledi.

Festivale, Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri festival alanındaki stantları ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti ve ürünler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu
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