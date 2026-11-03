Muğla Ula'da ağaçta mahsur kalan kişi AFAD ve diğer ekiplerce kurtarıldı

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Muğla'nın Ula ilçesinde aracıyla sele kapılan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Gökçe mevkisinde sel ve su baskını yaşandığı, bir vatandaşın sele kapılarak aracını ağaca yasladığı ve araçtan çıkarak ağaçta mahsur kaldığı ihbarı üzeni bölgeye Afad, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgede kayıp arama çalışması yürüten 11 AFAD arama kurtarma personeli olay yerine yönlendirildi. Muğla'daki yerleşkeden ise 6 personel, bot ve can yelekleriyle bölgeye hareket etti.

Ekiplerin çalışması sonucu ağaçta mahsur kalan kişi ekipler halat ve merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Kurtarılan kişi 112 Acil Servis ekiplerinin bölgede yaptığı ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA