Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sıtkı Davut Koçman'ı Andı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) gelişmesine katkı sağlayan Sıtkı Davut Koçman, ölümünün 20. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı.

MSKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma etkinliğinde, hayırsever iş insanının hayatından kesitlerin anlatıldığı "Sarı Ceketli Mühendis" belgeseli gösterildi.

Sıtkı Koçman Vakfı Başkan Yardımcısı Mustafa Acar, yaptığı konuşmada, Sıtkı Davut Koçman'ı rahmet, saygı ve minnetle andıklarını, Muğla'ya yaptığı yatırımların hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

500 öğrenciye karşılıksız burs verdiklerini aktaran Acar, hayırsever bir iş adamının Muğla'ya ve kuruluşundan itibaren üniversiteye büyük katkı sağladığını, o günkü maliyetlerle 100 bin dolara yakın bir destekle 100 bin metrekare kapalı alan kazandırdığını kaydetti.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ise Sıtkı Davut Koçman'ın, yalnızca kazancını paylaşan bir hayırsever değil aynı zamanda eğitimin, emeğin ve insan sevgisinin gücüne inanan örnek bir insan olduğunu ifade etti.

Üniversitenin hayırsever iş adamının adıyla anıldığını, onun vizyonuyla büyümeye devam ettiğine dikkati çeken Kaçar, her yeni proje, her yeni öğrenci, her yeni bilimsel katkının aslında onun iyiliğinin bir yankısı olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Öğr. Gör. Özlem Aslan yönetiminde Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Çoksesli Korosu tarafından müzik dinletisi yapıldı.

Bu yıl 4.sü düzenlenen Sıtkı Davut Koçman Resim Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye girenlere, ödülleri verildi.

Fuaye alanında Sıtkı Davut Koçman 4'üncü Ulusal Resim ve Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı. Tören serginin gezilmesi ve lokma ikramıyla son buldu.

Etkinliğe, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Deniz Ülgen ve Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Sıtkı Koçman Vakfı Başkanı Alan Perese ve vakıf mütevelli heyeti, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.