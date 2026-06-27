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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Muğla'nın Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ekipler 3 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz ve 5 su tankeriyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gölbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan 3 helikopter ve 1 uçakla, karadan ise 10 arazöz, 5 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Onur Çadır
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