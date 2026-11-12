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Muğla Ortaca'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu, itfaiye söndürdü

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Muğla Ortaca'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu, itfaiye söndürdü
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde Dikmekavak Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, ekipler soğutma çalışması yaptı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yol kenarında park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Dikmekavak Mahallesi'nde araç yangını ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangında otomobil tamamen yanarak zarar gördü.

Kaynak: AA
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