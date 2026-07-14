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Ortaca'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ortaca'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Muğla'nın Ortaca ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Gölbaşı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Havadan 2 helikopter, karadan ise arazözler, itfaiye araçları ve su tankerleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı
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