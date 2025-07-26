Muğla Ortaca'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, Sarıgerme Mahallesi'ndeki ziraat alanından başlayarak ormanlık alana sıçradı. Ekipler, alevlerin turistik tesislere ulaşmasını önledi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Sarıgerme Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, alevleri bölgedeki turistik tesislere sıçramadan kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş ile Belediye Başkanı Evren Tezcan, bölgede incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel