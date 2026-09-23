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Muğla Ortaca'da FETÖ'den 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan öğretmen yakalandı

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Muğla Ortaca'da FETÖ'den 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan öğretmen yakalandı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilen öğretmen, polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilen öğretmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan H.A'nın Ortaca'da olduğu belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

H.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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