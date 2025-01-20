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Muğla Okullarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Başlatıldı

Muğla Okullarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Başlatıldı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, okullarda modern ve konforlu eğitim ortamı sağlamak amacıyla bakım ve onarım çalışmalarına başladı. 16 okulda gerçekleştirilecek projeler, yarıyıl tatilinde tamamlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesince gelen talepler üzerine il genelindeki okul binalarında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Çocukların daha modern ve konforlu eğitim görmeleri için Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli çalışma yürütüyor.

Ekipler, okullarda parke döşeme, sınıf kapısı, okul içi Atatürk Köşesi, okul bahçesi için Atatürk Büstü, iç ve dış cephe boyası, tuvaletlerin bakım onarımı, su tesisatlarının yenilenmesi çalışması yapıyor.

Ekipler, Seydikemer'de 5, Fethiye'de 5, Menteşe'de 2, Yatağan'da 2, Ortaca'da 1 ve Bodrum'da 1 okul olmak üzere 16 okulda bakım ve onarım çalışması yaparak, çalışmaları yarıyıl tatilinde tamamlamayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların eğitim gördüğü ortamların sağlıklı, güvenli ve konforlu olmasını önemsediklerini söyledi.

Eğitimin toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırım olduğuna inandıklarını belirten Aras, "İl genelinde okullarımızdan gelen talepleri değerlendirerek ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını hızlıca başlattık. Amacımız, öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak." dedi.

Aras, Büyükşehir Belediyesi olarak, geleceğin teminatı olan çocuklara sosyal destekten kültür-sanat ve spor faaliyetlerine kadar her alanda destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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