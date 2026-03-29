Muğla'nın Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan açıklamaya göre, ilçenin Bekçiler, Yayla Zorlar, Kayabaşı ve Yayla Karaçulha mahallelerinde karla mücadele çalışmaları tamamlandı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı.