Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangınına müdahale devam ediyor
Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürdürülüyor.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel