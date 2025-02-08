Muğla'nın Milas İlçesinde Makilik Alanda Yangın Çıktı
Milas ilçesindeki Menteş Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple makilik ve zeytinlik alanda yangın başladı. İtfaiye ve orman işletme ekipleri yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.
Menteş Mahallesi'nde dağlık arazide makilik ve zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel