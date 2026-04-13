Milas'ta evde çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Üç katlı binanın üçüncü katında meydana gelen yangında, evde büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki 3 katlı binanın üçüncü katından alevlerin yükseldiğini görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.
Ekiplerce söndürülen yangında, evde büyük çapta hasar oluştu.
Yangının çıkışıyla ilgili inceleme yapıldı.
Kaynak: AA / Ali Ballı