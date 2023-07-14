Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Milas'taki orman yangınının havadan ve karadan etkin müdahale sonucunda kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü ve diğer kurum çalışanlarına teşekkür etti.

Bakan Yumaklı: "Muğla Milas'taki orman yangını kontrol altına alındı"

MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Muğla Milas'taki orman yangını havadan ve karadan etkin müdahale sonucunda kontrol altına alındı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Muğla Milas'ta çıkan yangın ile alakalı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı Yangın ile mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü ve diğer kurumların çalışanlarına teşekkür ederek, "Muğla Milas'taki orman yangını havadan ve karadan etkin müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren alevlere karşı zamanla yarışan Orman Genel Müdürlüğü personelimizin ve diğer tüm kurum çalışanlarımızın emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.