Haberler

Muğla merkezli fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Operasyonda 15 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince fuhşun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Ekipler, çalışmaların ardından Fethiye ilçesi ile Aydın ve Antalya'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temin ettikleri" iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde bulunan 15 yabancı uyruklu kadın ise ekiplerce kurtarılarak ilgili birimlere teslim edildi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 16 cep telefonu, 87 bin 700 lira, 2 bin 50 dolar ve 50 avro, kurusıkı tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır

Büyük ters köşe! Fenerbahçe'den İsmail Kartal için bir açıklama daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler için tam 100 milyon Euro

Arda için inanılmaz teklif! Real Madrid anında kabul edebilir
Ülkesinin kralı olma teklifini reddetti, seçtiği meslek bakın ne oldu

Ülkesinin kralı olma teklifini reddetti, seçtiği meslek bakın ne oldu
Esenyurt’ta asansör faciası! Apartman görevlisi can verdi

Apartmanda facia! Çocukları kurtarmak isterken can verdi
Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim

Rojda'yı hayattan koparan caniden pişkin savunma: Nabzına baktım...
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti

Kayınpederi çıldırtan yazı! Damadı hastanelik etti
Aleyna Tilki'den bomba itiraf: En son anaokulunda aldatılmıştım...

"Vay..." diyerek duyurdu! Genç şarkıcıdan bomba itiraf
A Milli Futsal Takımı'na acı haber

Türk futbolunun acı günü