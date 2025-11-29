Muğla Menteşe'de Sağanak Yağış Caddeleri Göle Döndürdü

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, dolu nedeniyle de yollar beyaza büründü.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağış nedeniyle yayaların ve sürücülerin zor anlar yaşadığı belirtildi. Orhaniye, Kafaca ve Yerkesik mahallelerindeki tarım arazileri su altında kaldı. Dolu nedeniyle de yollar beyaza büründü. Bir kişinin, Kötekli Mahallesi'nde yol çalışması nedeniyle oluşan çukurda eline oltayı alıp balık tutmaya çalıştığı görüldü. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.