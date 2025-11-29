Haberler

Muğla Menteşe'de Sağanak Yağış Caddeleri Göle Döndürdü

Muğla Menteşe'de Sağanak Yağış Caddeleri Göle Döndürdü
Güncelleme:
Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları suyla doldurdu. Dolu nedeniyle yollar beyaz bir örtüyle kaplandı. Bazı mahallelerde tarım arazileri su altında kalırken, bir kişi caddede balık tutmaya çalıştı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, dolu nedeniyle de yollar beyaza büründü.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağış nedeniyle yayaların ve sürücülerin zor anlar yaşadığı belirtildi. Orhaniye, Kafaca ve Yerkesik mahallelerindeki tarım arazileri su altında kaldı. Dolu nedeniyle de yollar beyaza büründü. Bir kişinin, Kötekli Mahallesi'nde yol çalışması nedeniyle oluşan çukurda eline oltayı alıp balık tutmaya çalıştığı görüldü. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
