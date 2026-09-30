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Muğla Menteşe'de kavgada av tüfeğiyle vurulan 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Akyer Mahallesi'nde Günay K. (38) ile Tayfun Ç. ve Suat Ç. arasında alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Günay K, yanında bulunan av tüfeğiyle ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Tayfun Ç, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Suat Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Günay K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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