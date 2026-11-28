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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda B.H. ve F.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA