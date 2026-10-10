Muğla Kavaklıdere'de devrilen traktörün sürücüsü Muammer Hilal ve eşi öldü

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MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Muammer Hilal (76) ile yanındaki eşi Fikriye Hilal (72) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kavaklıdere ilçesi Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Muammer Hilal'in hakimiyetini kaybettiği 48 AR 263 plakalı traktör devrildi. Yakınlarının ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Muammer Hilal ile yanındaki eşi Fikriye Hilal'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı