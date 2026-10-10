Muğla Kavaklıdere'de devrilen traktörün sürücüsü Muammer Hilal ve eşi öldü

Muğla Kavaklıdere'de devrilen traktörün sürücüsü Muammer Hilal ve eşi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde saat 13.00 sıralarında devrilen traktörün sürücüsü Muammer Hilal (76) ile yanındaki eşi Fikriye Hilal (72) hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri kaza yerinde çiftin öldüğünü belirledi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Muammer Hilal (76) ile yanındaki eşi Fikriye Hilal (72) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Kavaklıdere ilçesi Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Muammer Hilal'in hakimiyetini kaybettiği 48 AR 263 plakalı traktör devrildi. Yakınlarının ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Muammer Hilal ile yanındaki eşi Fikriye Hilal'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı