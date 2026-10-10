Haberler

Muğla Kavaklıdere'de devrilen traktörün altında kalan sürücü ve eşi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ve eşi hayatını kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altından vatandaşların kepçe yardımıyla çıkarılan sürücü ve eşinin olay yerinde öldüğü belirlendi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ve eşi hayatını kaybetti.

Çayboyu Mahallesi'nde Muammer Hilal'in (76) kullandığı 48 AR 263 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan sürücü Muammer Hilal ile eşi Fikriye Hilal (72), çevredeki vatandaşların kepçe yardımıyla yürüttüğü çalışma sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, karı kocanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cenazeleri, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Cole Palmer'dan 8 yıllık imza

Barcelona mı Real Madrid mi derken... 8 yıllık imzayı attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakatken gece kulübünde görüntülendi! Ortalık karıştı

Bu görüntülerin bedeli çok ağır oldu

Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye'nin tecrübesine ihtiyacımız var

Göğsümüzü kabartan Türkiye sözleri

İki öğrencinin örnek davranışını kamera böyle görüntüledi

Helal size çocuklar! Alkışlık hareket kameraya böyle yansıdı
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?

'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı

Galatasaray kazandı ama taraftar onu affetmedi!

Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Bir belediye daha AK Parti'ye geçti

Aziz Yıldırım'ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı