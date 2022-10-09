Muğla gündem: Muğla Barosu'nda Akgün dönemi

MUĞLA Barosu'nda 5 adayın yarıştığı olağan genel kurulunda, Levent Akgün başkanlığa seçildi.

Muğla Barosu'nun Olağan Genel Kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Cumhur Uzun'un aday olmadığı seçimde, Musa Doğan, Ahmet Aksüt, Levent Akgün, Sezai Gökmen ve Erdem Emir başkanlık için yarıştı. Muğla Barosu toplantı salonunda gerçekleşen seçimde, Levent Akgün 517 oy, Sezayi Gökmen 374 oy, Musa Doğan 127 oy, Ahmet Aksüt 98 oy, Erdem Emir ise 9 oy aldı. Baro Başkanı seçilen Av. Levent Akgün'ün yönetiminde Fatma Bakırcı Denizli, Efsun Türkmen Erol, Ahmet Gökçe, Ayşen Tekin Gök, Şükriye Metin, Ayşe Yaka, Caner Ernez, Bilal Yavuz Özsay, Halime Kaya Öztok ve Mert Kürüm yer aldı. Sonuçların ardından diğer adaylar ile birlikte açıklama yapan yeni başkan Akgün, "Burada kaybeden yok. Muğla Barosu kazandı" dedi.