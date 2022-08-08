Haber : Muğla gündem haberleri... Marmaris'te kamyonetten atlayarak kaçmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla gündem haberleri... Marmaris'te kamyonetten atlayarak kaçmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı

 - Güncelleme:
Muğla gündem haberleri... Marmaris'te kamyonetten atlayarak kaçmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla haberleri... Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kamyonetin kasasından atlayıp kaçmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kamyonetin kasasından atlayıp kaçmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesi Uzunyalı mevkisi oteller bölgesinde kamyonetin kasasından atlayıp kaçmayan çalışan düzensiz göçmenlerin ihbar edilmesiyle çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyoneti Cumhuriyet Bulvarı'nda durduran ekipler, organizatörlük yaptığı öne sürülen sürücü R.K. (23) ve yanındaki Filistin uyruklu O.S.M.Y'yi (26) gözaltına aldı.

Öte yandan düzensiz göçmenlerin kamyonetin kasasından atlayarak kaçışmaları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Marmaris Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title