Muğla gündem haberleri... Marmaris'te kamyonetten atlayarak kaçmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı Muğla haberleri... Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kamyonetin kasasından atlayıp kaçmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kamyonetin kasasından atlayıp kaçmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı. Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesi Uzunyalı mevkisi oteller bölgesinde kamyonetin kasasından atlayıp kaçmayan çalışan düzensiz göçmenlerin ihbar edilmesiyle çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 24 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyoneti Cumhuriyet Bulvarı'nda durduran ekipler, organizatörlük yaptığı öne sürülen sürücü R.K. (23) ve yanındaki Filistin uyruklu O.S.M.Y'yi (26) gözaltına aldı. Öte yandan düzensiz göçmenlerin kamyonetin kasasından atlayarak kaçışmaları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Güncel AA / Sabri Kesen Marmaris Emniyet Müdürlüğü Marmaris Muğla Güncel Haberler

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