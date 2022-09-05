Muğla gündem haberi: Marmaris açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Muğla gündem haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 44 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Yunanistan Marmaris Muğla Güncel Haberler

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