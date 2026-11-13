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Muğla Fethiye'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

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Muğla Fethiye'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin belirlenen ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 625 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen zanlının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda, 1 kilo 625 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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