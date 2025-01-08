Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Yeni Otoparkıyla Hizmette

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otopark alanının genişletilerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu bildirdi.

Laçin, yaptığı açıklamada, Muğlalıların uzun süredir beklediği, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine gelen vatandaşların dert yandığı otopark sorunun aşıldığını ve hastanenin üst kısmında yer alan otoparkın faaliyete geçtiğini belirtti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bölgenin sağlık üssü durumunda olduğunu vurgulayan Laçin, şöyle devam etti:

"Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi yetkililerinin, yaşanan otopark sorununu çözmek amacıyla hayata geçirdiği proje tamamlandı ve hizmete açıldı. Otoparkın, yön tabelaları hafta içinde hazır hale gelecek. Hizmete açılan Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi yeni otopark alanı ile hastane çevresindeki trafik yoğunluğunun azalmasıyla hasta, hasta yakını ve çalışan personel memnuniyetinin sağlanmasını hedefliyoruz."

Laçin, yeni otopark alanının açılmasıyla kapasitenin 1220'ye ulaştığını, ayrıca Yatağan ilçesinde bulunan ve geçen günlerde Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine bağlanan Yatağan Devlet Hastanesinin de 225 açık, 100 kapalı olmak üzere toplam 325 araçlık otopark kapasitesine sahip olduğunu, her 2 hastanedeki otopark araç kapasitesinin ise 1545'e ulaştığını ifade etti.