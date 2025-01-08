Üye Girişi
Haberler
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir
ABD felaketi yaşıyor! Saatlerdir süren yangın nedeniyle OHAL ilan edildi

Dünyanın süper gücünü çaresiz bırakan yangın! Görüntüler dehşet verici
Roketsan mühendisi Yücel'in babası: Oğlum intihar etmedi, infaz edildi

Evinde ölü bulunan Roketsan mühendisinin babasından olay iddia

Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Yeni Otoparkıyla Hizmette

Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Yeni Otoparkıyla Hizmette
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otopark alanının genişletildiğini ve yeni otoparkın hizmete girdiğini açıkladı. Otopark kapasitesi 1220 araca ulaştı.

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otopark alanının genişletilerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu bildirdi.

Laçin, yaptığı açıklamada, Muğlalıların uzun süredir beklediği, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine gelen vatandaşların dert yandığı otopark sorunun aşıldığını ve hastanenin üst kısmında yer alan otoparkın faaliyete geçtiğini belirtti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bölgenin sağlık üssü durumunda olduğunu vurgulayan Laçin, şöyle devam etti:

"Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi yetkililerinin, yaşanan otopark sorununu çözmek amacıyla hayata geçirdiği proje tamamlandı ve hizmete açıldı. Otoparkın, yön tabelaları hafta içinde hazır hale gelecek. Hizmete açılan Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi yeni otopark alanı ile hastane çevresindeki trafik yoğunluğunun azalmasıyla hasta, hasta yakını ve çalışan personel memnuniyetinin sağlanmasını hedefliyoruz."

Laçin, yeni otopark alanının açılmasıyla kapasitenin 1220'ye ulaştığını, ayrıca Yatağan ilçesinde bulunan ve geçen günlerde Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine bağlanan Yatağan Devlet Hastanesinin de 225 açık, 100 kapalı olmak üzere toplam 325 araçlık otopark kapasitesine sahip olduğunu, her 2 hastanedeki otopark araç kapasitesinin ise 1545'e ulaştığını ifade etti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
img

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
img

Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı
img

Maaşı çok konuşulur! Cimbom'dan Muslera'ya yeni teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı

Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı
Özel'in seçim vaadini gölgede bırakan gaf: Bu ilçeyi il yapacağız, plakası da 83 olacak

İl yapmak istedikleri ilçedeki plaka gafı, vaadini gölgede bıraktı
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford'a başvurdu! Güzelliği daha çok konuşuldu

Torunu hayalini gerçekleştiriyor! Güzelliği ise dillere destan
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
Mehmet Şimşek: Hayat pahalılığının en önemli nedeni yüksek kiralar

Bakan Şimşek'ten kiralarda tavan fiyat sinyali

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (GALATASARAY BAŞAKŞEHİR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Ocak günün maçları nereden izlenir? 9 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Aslan, Terazi burcu yorumu! 9 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Ocak 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Ocak 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Süper Lig'de yabancı var hakemleri mi olacak? Selma Aliye Kavaf DEVA Partisi'nden istifa mı etti? Selma Aliye Kavaf Deva Partisi'nden neden istifa etti? Selma Aliye Kavaf kimdir? Selma Aliye Kavaf kaç yaşında, nereli? EYÜPSPOR BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE | Eyüpspor Boluspor maçı ŞİFRESİZ, HD izleme linki! (Ziraat Türkiye Kupası) Esma Esad ajan mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.