Muğla'da Ziraat Alanında Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı
Milas ilçesindeki Güllük Mahallesi'nde ziraat alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Muğla'nın Milas ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Güllük Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yakındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel