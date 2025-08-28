Muğla'da Ziraat Alanında Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'da Ziraat Alanında Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milas ilçesindeki Güllük Mahallesi'nde ziraat alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Güllük Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel
Neom SC'den Barış Alper Yılmaz için yeni karar

Barış Alper Yılmaz için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea'de kadro dışı kaldı! Süper Lig devi hemen devreye girdi

Chelsea'de kadro dışı kaldı! Süper Lig devi hemen devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.