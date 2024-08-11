Muğla'da Yörük Oyunları Şenliği Gerçekleştirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Yörük Oyunları Şenliği" yapıldı.

Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından Nif Mahallesi Gedere mevkiinde organize edilen şenlik, temsili yörük göçüyle başladı.

Katılımcılar, davul, zurna eşliğinde sipsi sanatçısı İsmail Peynirci'nin seslendirdiği türkülerle alana geldi. Çuval yarışması, tahtada 3 kişi yürüme yarışması, şişeye kalem sokma yarışmaları sırasında eğlenceli anlar yaşandı.

Festivale katılan Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Nif'in sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda gelenek ve göreneklerini yaşatan insanlarıyla gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Ertaş, bu gibi etkinliklerle kültürün gelecek nesillere aktarıldığını kaydetti.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Medet Topçu, Nif Mahallesi Muhtarı Ferhat Uysal, Muğla Yörük İl Beyi İsmail Uzunoğlu ve vatandaşlar katıldı.